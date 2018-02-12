Половина задержанных боевиков ИГИЛ в Сирии оказались иностранцами

Сирийско-курдские силы, которые имеют поддержку возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством", заявляют о задержании "огромного количества" иностранных боевиков в Сирии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Командир Сипан Гемо, выступая перед журналистами в ходе телефонной конференции 12 февраля, заявил, что более половины задержанных в боях против ИГИЛ в Сирии являются иностранными боевиками со всего мира, включая Россию, страны ЕС, Китай, Японию и арабские страны.

По его словам, много местных бойцов были принуждены к сотрудничеству с ИГИЛ.

Командир не назвал точного числа задержанных, однако добавил, что их содержание является огромным бременем.

По его словам, никто из зарубежных стран не захотел, чтобы задержанные вернулись обратно на родину.

"Честно говоря, мы не знаем, каким будет их будущее", – добавил он.

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Напомним, США считают, что иностранные боевики ИГИЛ, которые были задержаны в Сирии, должны быть переданы в руки правосудия в своих странах.