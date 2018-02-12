Президент МОК планирует посетить КНДР

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить Северную Корею после завершения Зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сам Бах заявил в понедельник, 12 февраля, передает DW.

Бах считает, что спорт дает возможность вести "диалог с положительным результатом".

Он подчеркнул, что МОК "политически нейтральная" и пытается относиться "одинаково" к 206 национальным олимпийским комитетам.

Стоит отметить, что проведение Олимпийских игр привело к заметному потеплению между Сеулом и Пхеньяном. В рамках торжеств по случаю игр в Южную Корею прибыла делегация из КНДР, в частности формальный глава государства Северной Кореи и сестра нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына. С делегацией встретился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Впоследствии Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина с визитом в КНДР.

Напомним, ранее МОК одобрил выступление сборных Южной Кореи и КНДР под объединенным флагом. "МОК одобрил запрос на совместный марш двух делегаций вместе с названием "Корея" на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Эта команда войдет на олимпийский стадион под флагом объединенной Кореи", - отметил Бах.

При этом он выразил убеждение, что "это будет очень эмоциональный момент не только для корейцев, но для всего мира".