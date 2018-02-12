Одного из главарей Талибана  ликвидировали с помощью дрона

В Пакистане американские военнослужащие ликвидировали заместителя главаря террористической организации Талибан Халида Мехсуда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Мехсуда убили с помощью дрона 8 февраля в регионе Северный Вазиристан недалеко от границы с Афганистаном.

Мехсуд является наиболее важным лидером боевиков, ликвидированным с августа 2016 года, когда был убит Хафиз Саид Хан, лидер так называемого "Исламского государства" в Афганистане и Пакистане.

Предполагается, что смерть Халида Мехсуда очень ослабит Талибан.

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Напомним, Талибан обвиняют в десятках взрывов смертников и других нападениях. В частности, в декабре боевики штурмовали колледж в пакистанском городе Пешавар, убив по меньшей мере девять человек и ранив 36.