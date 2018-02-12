Невестку Трампа отправили в больницу из-за письма с белым порошком

По предварительной информации, субстанция не опасна

Ванесса Трамп, которая приходится невесткой действующему президенту США, была госпитализирована в Нью-Йорке после того, как открыла дома конверт с неизвестным порошком. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Невестка президента Дональда Трампа открыла письмо с неизвестной субстанцией внутри, которое был адресован сыну президента Дональду Трампу-младшему", – сообщил департамент полиции Нью-Йорка.

Письмо пришло по домашнему адресу супружеской пары в Манхеттене. Жена Трампа-младшего открыла конверт около 10-и утра 12 февраля, сообщили работники правоохранительных органов.

У Ванессы не было признаков немедленной реакции на вещество. По предварительной информации департамента полиции Нью-Йорка, субстанцию не считают опасной.

По информации пожарно-спасательной службы Нью-Йорка, в местную больницу с незначительными повреждениями доставлены три человека. Уточняющей информации о характере повреждений

нет.