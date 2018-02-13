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Главная » Мир » В России официально приказали гаишникам отпускать пьяных водителей-судей

В России официально приказали гаишникам отпускать пьяных водителей-судей

В России официально приказали гаишникам отпускать пьяных водителей-судей
Фото: Фрязино. Новости

Согласно новому указанию, гаишники обязаны будут отпустить нарушителя, просто передав рапорт своему начальству

13.02.18 570
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В МВД РФ объяснили внесение изменений в административный регламент ГИБДД, запрещающий гаишникам отстранять судей от управления машиной, даже в случае если они окажутся в пьяном состоянии и нарушают ПДД.

Об этом пишет РБК

Запрос в МВД с просьбой разъяснить резонансные изменения в регламенте направил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он попросил у главы министерства Владимира Колокольцева уточнить основание для ведомственного приказа.

"Внесенные изменения в части корректировки указанных вами положений данного административного регламента обусловлены необходимостью его приведения в соответствие с положениями закона  от 26 июня 1992 года № 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации", — говорится в ответе депутату (копия письма есть у РБК) за подписью первого замминистра внутренних дел Александра Горового.

Статья 16 закона "О статусе судей" наделяет их неприкосновенностью. Но дело в том, что с 20 октября 2017 года судьи лишились отдельных привилегий в общении с дорожными инспекторами из-за приказа МВД о новом административном регламенте ГИБДД. Согласно этому регламенту, при нарушении ПДД судей могли отстранить от управления транспортным средством и направить на медосвидетельствование в случае подозрений относительно трезвости водителя. Кроме того, регламент возвращает инспекторам право останавливать автомобилистов вне стационарных постов, регулирует поведение инспекторов и водителей, обращение с трезвыми водителями и т. д.

Теперь же согласно новому приказу, гаишники обязаны будут отпустить судью-водителя и передать рапорт своему начальству, которое впоследствии принимает решение о передаче документов в надзорные органы. 

Издание приводит несколько случаев громких дел судей-пьяниц за рулем.

В январе 2011 федеральный судья Валерий Сас в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на одном из мостов в Ульяновске и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии погибли водитель и пассажир "Жигулей". Сас был признан виновным в ДТП и приговорен к 5,5 годам колонии-поселения. 

В декабре 2011 года судья Верховного суда Чувашии Андрей Емельянов на нерегулируемом пешеходном переходе в Чебоксарах насмерть сбил 34-летнюю женщину. Емельянов факт ДТП не отрицал, однако заявил, что предотвратить его не мог, так как погибшая выскочила на дорогу внезапно. Суд признал Емельянова виновным и приговорил его к двум годам условно. 

В апреле 2015 года судья Городищенского районного суда Волгограда Татьяна Рыжих сбила двух братьев, переходивших дорогу. Согласно материалам уголовного дела, судья покинула место ДТП и бросила поврежденный автомобиль в зарослях камышей. Уголовное дело Рыжих дошло до суда только в декабре прошлого года, судебный процесс продолжается.

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