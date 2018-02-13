Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев" и сравнил его с Холокостом.

Об этом глава польского правительства заявил во время лекции в городе Холм, посвященной польско-еврейским отношениям на протяжении веков, сообщает Европравда.

Моравецкий отметил, что у поляков "почти тысяча лет сотрудничества на одной земле с евреями" и "это нельзя сравнить с другими странами в Европе и мире".

Он подчеркнул, что суверенная Польша "никогда не выгоняла евреев", а во время нацистской оккупации в стране были "самые большие репрессии" за помощь евреям, и именно в Польше последним "помогали больше всего".

"Первым большим преступным актом против евреев, который в еврейской историографии иногда приравнивается к Холокосту, было восстание Хмельницкого. Очевидно, что тогда доходило до страшных преступлений, историки говорят о 100 тысячах убитых евреев", - заявил Моравецкий.

Он также рассказал эпизод с осадой Львова казаками в 1648 году, когда Хмельницкий в обмен на выдачу евреев обещал отступить от города, однако "Львов отказал, сказал, что не отдаст еврейских братьев и не отдал".

Моравецкий также рассказал о своей недавней поездке в польский город Торунь, где один из местных раввинов "представил свой взгляд на историю".

"Он говорил о трех преступниках на "х" - Гитлер, Гиммлер и Хмельницкий (на польском языке их фамилии пишутся как Hitler, Himmler и Chmielnicki - ред.). Это герой для наших соседей, а для нас - тот, кто фактически привел к первому упадку Речи Посполитой", - сказал премьер.

Напомним, Франция раскритиковала Польшу за стремление переписать историю.