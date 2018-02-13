РФ заплатит взносы в Межпарламентскую ассамблею православия, но не в ПАСЕ

Совет Госдумы РФ не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы за 2018 год. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников, передает ТАСС.

"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 год в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание", - сказал он.

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Мельников пояснил, что это решение было принято "в отношении той части, которая касается ПАСЕ", а не общего взноса в Совет Европы.

"Это находится в компетенции Думы. В конечном счете [подобные] решения оформляются МИД, мы на Совете Думы принимаем соответствующие решения", - добавил вице-спикер Госдумы.

Напомним, на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть представлен проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ.