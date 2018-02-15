Остров невезения. Почему на Кубе заканчиваются Кастро, но не заведённые при них порядки

Недавняя новость о том, что покончил с собой Фиделито, старший сын лидера революции Фиделя Кастро, даже не попала на первые страницы кубинских газет. В коротком сообщении говорилось, что 68-летний Фидель Кастро Диас-Баларт свёл счёты с жизнью, несмотря на долгое лечение от депрессии. Это случилось всего лишь через пятнадцать месяцев после смерти его легендарного отца, скончавшегося в 90-летнем возрасте. Сейчас страной правит 86-летний брат Фиделя, Рауль, и ему тоже явно осталось недолго. Многие комментаторы поспешили отметить символический смысл происходящего: дескать, эпоха Кастро заканчивается в атмосфере старческой немочи, депрессии и суицидных настроений. Между тем существует немало свидетельств того, что заканчиваются Кастро, но не заведённые при них порядки.

Племя Кастро

Из всех детей Фиделя Кастро (а их насчитывают до одиннадцати человек от семи разных женщин), "маленький Фидель", по-испански — "Фиделито", был единственным, кто получил сколько-нибудь заметную меру официальной публичности.

Он родился в 1947 году в первом браке Кастро, который в ту пору ещё был студентом-юристом. Семейство первой жены Фиделя, Мирты Диас-Баларт, принадлежало к кубинской элите: брат Мирты был членом правительства диктатора Батисты, которого вскоре молодой революционер принялся свергать. Затем последовал развод и длительная борьба за ребёнка. Пятилетнего мальчика даже пришлось похищать у Фиделя, который не хотел отдавать его матери, перебравшейся в США. Но когда Кастро стал правителем Кубы, он уговорил Мирту отправить к нему сына на какое-то время, а тот так с отцом и остался.

В ту пору Фиделито и попал на снимки рядом с красавцем-папой, на которого был поразительно похож. Учился потом в Советском Союзе, женился на советской гражданке Ольге Смирновой, стал ведущим специалистом по ядерной энергетике и возглавлял соответствующую кубинскую программу. Пока СССР не развалился, а с ним и программа кубинской ядерной энергетики. Отец не поверил сыну, что провал обусловлен непреодолимыми внешними обстоятельствами, и с позором уволил Фиделя Кастро Диас-Баларта, прокомментировав: "Он уволен за некомпетентность. У нас здесь не монархия". И с 1992 года физику-ядерщику на Кубе по специальности практически нечего было делать, да и сам когда-то дерзкий остров явно превращался в мировое захолустье. Так что причин для депрессии у старшего сына Фиделя Кастро последние несколько десятилетий было хоть отбавляй.

Брат, наследник брата. Рауль Кастро на церемонии с прощания с Фиделем. Декабрь 2016 года

Внебрачная дочь вождя Алина Фернандес, по­я­вившаяся на свет в 1953 году, всё поняла раньше сводного брата и уже в четырнадцать лет заявила о желании убраться с Кубы. Но удалось ей это лишь в 1993 году — с помощью друзей, парика и фальшивого испанского паспорта. С тех пор Алина живёт в Майами, откуда кроет кубинский режим, не выбирая выражений. Там же, в Майами, не просто живут, а ещё и занимают места в парламенте штата Флорида двоюродные братья покойного Фиделито — его родичи по маминой линии, тоже заметные противники кубинских порядков. В этом же штате четыре десятка лет обитает и сестра самого вождя — Хуана, называвшая коммунистов предателями своей родины.

Однажды на вопрос, сколько у него детей, Фидель Кастро самодовольно ответил: "Целое племя". Из этого племени непосредственно с отцом до самого его конца жили пятеро сыновей, носящих имя на "А": Алексис, Алехандро, Анхелито, Александер и Антонио. Только младший, Тони, как-то известен кубинцам, поскольку возглавляет федерацию бейсбола. А их мать, Далия Сото дель Валье, появилась на публике рядом с мужем только в 2003 году: Кастро был решительным противником идеи "первой леди". Но вот сейчас стоит вопрос, кто продолжит дело отца, а в племени таких и нету. Дети Фиделя далеки от политики.

Уйти, чтобы остаться

Зато в семье Рауля, перехватившего у Фиделя штурвал в 2006 году, следующее поколение больше вовлечено в государственные дела.

Одно время считалось, что самую блестящую карьеру сделает сын Рауля Алехандро Кастро Эспин, полковник министерства внутренних дел, ставший советником отца по национальной безопасности и возглавивший комитет по борьбе с коррупцией. Однако его не оказалось в числе кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи, выборы в которую пройдут 11 марта, а без этого прочие посты, по кубинской традиции, ему не светят.

Могущественным человеком на Кубе является муж одной из дочерей Рауля Кастро, Деборы. Луис Альберто Фернандес Лопес-Кальехас, будучи сам сыном генерала, имеет звание генерал-лейтенанта и возглавляет компанию GAES, которая ведёт многомиллионный международный бизнес в интересах военной верхушки страны. Правда, эта работа не предполагает публичности — деньги любят тишину.

Кастро был решительным противником идеи "первой леди". Но вот сейчас стоит вопрос, кто продолжит дело отца, а дети Фиделя далеки от политики

Зато тишину не любит другая дочь Рауля Кастро, Мариэла. Она всегда считалась возмутительницей спокойствия в семье. В 1980-х Мариэла снималась топлес, объявляла себя фанаткой перестройщика СССР Горбачёва, жила с танцором, который потом сбежал в Испанию. Сейчас она замужем за итальянцем, у них трое своих детей и сын Мариэлы от её предыдущей связи с чилийцем. При этом, в отличие от брата Алехандро, Мариэла сумела стать депутатом Национальной ассамблеи. Кроме того, она возглавляет Центр сексуального просвещения Кубы и является гей-активисткой, притом что официальное отношение к геям на острове резко отрицательное. Эта женщина-фейерверк совсем не против занять более высокие политические позиции, но, кажется, Куба к этому совсем не готова.

Сам Рауль Кастро, возглавляющий Госсовет Кубы, её правительство, вооружённые силы и Коммунистическую партию, заявил, что покинет большинство постов в апреле, когда уступит своё место новому президенту, которого изберёт Нацио­нальная ассамблея. За собой он планирует оставить "всего лишь" пост главы Коммунистической партии Кубы, следующий конгресс которой состоится только в 2021 году. На предыдущем, прошедшем в 2016 году, полномочия Рауля продлили, как и его заместителя Хосе Рамона Машадо, человека с репутацией самого замшелого консерватора. При этом Раулю Кастро сейчас 86, а Машадо 87 лет. Всего же из четырнадцати старых членов политбюро свои полномочия продлили двенадцать. В основном это ветераны партизанской борьбы и революции 1959 года. Надо ли ещё что-то говорить о перспективах преобразований на Кубе?

Новый президент старой страны

Нельзя сказать, что нынешние кубинские власти не задумываются об обновлении. Тот же Рауль Кастро на партийном конгрессе предложил установить возрастной лимит для членов Центрального комитета партии, а пребывание на посту первого секретаря ЦК ограничить двумя сроками. Но это всё войдёт в силу не раньше 2021 года, до которого самому Раулю как-то надо дожить, как и остальной Кубе.

Главным претендентом на президентский пост считается нынешний вице-президент Мигель Диас-Канель, ему сейчас 57 лет. Бывший министр образования, он довольно серая фигура. Но насколько эта серость по-настоящему его характеризует, сказать сложно. Дело в том, что двух относительно молодых и ярких, вице-президента Карлоса Лаге и министра иностранных дел Филипа Переса Роке, Рауль Кастро отправил в отставку, как только ощутил, что они играют собственную игру, демонстрируя внешнему миру свою готовность менять страну. Поэтому теперь Диас-Канель старается лишний раз не высовываться и регулярно клянётся в верности идеалам революции. Но при всей своей яркой независимости этим идеалам верна и гей-активистка Мариэла. Другие идеалы тут не в ходу.

Куба остаётся однопартийной диктатурой, и даже намёк на участие в политике некоммунистических организаций тут же влечёт аресты и прочие репрессии. Диссиденты из движения "Другие-18" попытались выставить 175 кандидатур на местных выборах, ни одна из них не прошла утверждение в избирательной комиссии.

Революционные гены. Дочь Рауля Мариэла на марше в защиту прав ЛГБТ. Куба, май 2017 года

Партия настаивает, что на Кубе возможна лишь социалистическая экономика с центральным планированием. То, что эта экономика давно зарекомендовала себя провальной, никого не убеждает, несмотря на вечный дефицит абсолютно всего и карточную систему. К идейно выверенной бесхозяйственности добавилось хроническое невезение. Дармовая нефть, которой снабжали остров Свободы братские руководители Венесуэлы, закончилась, Венесуэла сама погрузилась в кошмар социалистического хозяйствования и сопровождающий его голод. Нефтепродукты приходится сейчас выпрашивать у России и Алжира.

Не щадит остров и стихия. В сентябре ураган "Ирма" нанёс Кубе огромный ущерб в $13 млрд. В частности, непогода погубила урожай сахарного тростника: в январе собрали лишь треть от прошлогоднего. Из-за последствий урагана также пришлось сдвинуть по времени выборы — местные и в Национальную ассамблею.

В начале прошлого года страна стала отходить от рецессии 2016-го в основном за счёт роста туризма: только в прошлом мае остров посетило 300 тыс. американцев — столько же, сколько за весь 2016-й. Но радость оказалась преждевременной: Дональд Трамп отказался от политики нормализации отношений с Кубой, начатой Обамой. Сейчас Госдеп снова ввёл ограничения на поездки американцев на Кубу и сократил персонал в недавно вновь открытом посольстве. Страны обмениваются резкими заявлениями в привычном духе противостояния "американских империалистов" с "пламенными революционерами". Надежду на то, что массовый американский туризм долларом сагитирует кубинцев против социализма, придётся отложить.

Эпоха Кастро действительно уходит, но сами Кастро уходят быстрее, чем установленные ими традиции. Старое гордое название "остров Свободы" звучит как откровенное издевательство. Свободы кубинцы как раз боятся и всячески её избегают. А к несвободным, как к себе домой, всегда приходит тотальное невезение.