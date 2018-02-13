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Главная » Мир » Скупой рыцарь. Почему основатель Amazon Безос не спешит тратить на благотворительность
Скупой рыцарь. Почему основатель Amazon Безос не спешит тратить на благотворительность
Фото: techspot.com

Скупой рыцарь. Почему основатель Amazon Безос не спешит тратить на благотворительность

Основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса выдающимся филантропом не назовёшь. Newsweek и Business Insider разобрались, почему, вопреки американской традиции, он не спешит делать пожертвования

13.02.18 241
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Основатель Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в истории: в начале февраля 2018 года его состояние оценивалось в $116 млрд, и оно ежедневно растёт. Если темпы капитализации Amazon сохранятся, через четыре года Безос станет владеть $1 трлн, обогнав по богатству таких исторических персонажей, как Джон Рокфеллер с его $336 млрд и Эндрю Карнеги, располагавший $310 млрд.

С огромным богатством приходит и ответственность перед обществом. Например, Билл Гейтс, который ещё недавно был самым богатым человеком мира, отдаёт гигантские суммы на благотворительность: через фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовано более $50 млрд. Безос пока не прослыл филантропом, и на то есть причины.

Долгосрочная перспектива

В январе 2018-го Джефф Безос пожертвовал $33 млн некоммерческой организации, которая финансирует стипендии для нелегальных студентов-иммигрантов. Хоть эта сумма может показаться фантастической, она составляет лишь 0,03% от состояния Безоса, а от заработанных им за последний год $43 млрд — всего лишь 0,08%. Newsweek подсчитал, что, если соотнести размер пожертвования самого богатого человека мира с тем, сколько он заработал за год, и сравнить с годовой среднестатистической зарплатой американцев в $31 тыс., то выйдёт, что он потратил на благотворительность эквивалент жалких $24. "Мне нравится долгосрочный подход в филантропии, — поясняет миллиардер. — Но я хочу, чтобы большая часть моей благотворительной деятельности помогала людям здесь и сейчас".

По мнению экспертов, на самом деле предприниматель придерживается другой стратегии: он работает на долгосрочную перспективу, пытаясь изменить мир к лучшему. "Думаю, что Безос рассматривает некоторые свои бизнес-проекты как возможность для социальных изменений", — рассказывает Business Insider генеральный директор Глобального форума филантропии Джейн Уэльс.

Джефф Безос пока не прослыл филантропом, и на то есть причины

Например, в 2013 году он выкупил The Washington Post и превратил его в цифровой журналистский центр — то, что другим изданиям с трудом удавалось. А покупка Безосом компании Whole Foods в 2017 году может свидетельствовать о его желании изменить пищевую индустрию, пишет Business Insider. Не стоит забывать и о частной аэрокосмической компании Blue Origin, которая принадлежит Безосу и дышит в спину компании Илона Маска SpaceX. Конкуренция может удешевить технологию полётов в космос, что позволит колонизировать Марс, потратив на это гораздо меньше денег.

Ещё не время

Многие миллиардеры ставят перед собой конкретные цели. К примеру, Билл и Мелинда Гейтс пытаются раз и навсегда победить полиомиелит, Марк Цукерберг и Присцилла Чан хотят улучшить образование. Но Джефф Безос является новичком в мире филантропии, отмечает Business Insider, а люди, которые недавно занялись благотворительностью, обычно тратят не один год на определение приоритетов и формулирование стратегии. Судя по поступкам миллиардера, его филантропический стиль может включать в себя частные инвестиции в стартапы, которые занимаются социальными проектами.

Однако в сообществе филантропов далеко не все смотрят на инициативы Безоса с симпатией. Ларри Бриллиант, исполняющий обязанности председателя Фонда глобальных угроз Сколла, критикует его за неэффективный подход к использованию ресурсов: "Большинство идей Безоса нежизнеспособны". В недавнем открытом письме к Безосу, опубликованном в журнале Forbes, советник по благотворительности Джейк Хейман подчёркивал, что основателю Amazon следует уже сейчас сосредоточиться на краткосрочных целях, которые впоследствии перерастут в долгосрочные, отмечает Business Insider.

Также не все могут понять, почему Безос не участвует в кампании "Клятва дарения", начатой в июне 2010 года Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. К инициативе присоединились 158 миллиардеров, которые пообещали пожертвовать как минимум половину своего состояния. Однако гендиректор Глобального форума филантропии Джейн Уэльс не склонна обвинять Безоса в жадности, считая, что он ещё не готов сосредоточиться на благотворительности. "Он молод, его карьера в самом разгаре", — поясняет она. В то же время Безос постоянно подаёт сигналы о том, что нужно решать актуальные проблемы, главным спонсорам благотворительных фондов — богачам из Силиконовой долины.

По материалам: Newsweek, Business Insider
Перевод Даниила Непочатова

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