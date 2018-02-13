Разведчики США прогнозируют усиление активность ИГИЛ

Директор национальной разведки США Дэниел Коатс считает, что террористическая группировка "Исламское государство" в ближайшее время перегруппирует разгромленные в Сирии и Ираке силы и будет планировать новые международные теракты. Об этом он заявил в докладе, представленном во вторник на слушаниях в Комитете по вопросам разведки Сената США, передает Укринформ.

"Мы ожидаем, что в течение следующего года ИГИЛ будет сфокусирована на перегруппировке в Ираке и Сирии, усилении своего глобального присутствия, отстаивании собственных интересов, планировании международных терактов, а также поощрении членов группировки и сторонников к атакам в странах их пребывания", - отметил Коатс в своем докладе.

Он также отметил, что ядро террористической группировки в Сирии и Ираке, "вероятно, будет поддерживать свою повстанческую активность", чтобы восстановить так называемый халифат. Это, по его словам, угрожает интересам США установить мир в регионе.

Кроме того, Коатс подчеркнул, что Национальная разведка США имеет основания полагать, что ИГИЛ имеет в своем распоряжении химическое оружие как средство ведения войны.

"Мы считаем, что ИГИЛ использовала химическое оружие во многих других атаках в Ираке и Сирии", - отметил директор Национальной разведки США.

В частности, по его словам, Организация по запрещению химического оружия установила, что террористы применяли газ иприт в двух атаках в 2015-м и 2016 годах.