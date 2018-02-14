Макрон хочет вернуть во Франции всеобщую воинскую обязанность

Срок службы может составить от 3 до 6 месяцев

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал законопроект о возобновление в стране всеобщей воинской обязанности. Об этом сообщает Укринформ.

"Речь не идет о возрождении массового пребывания в казармах", - заверил президент.

По его словам, будущая служба будет обязательной и будет длиться "примерно квартал" или даже "от 3 до 6 месяцев".

Макрон отметил, что обязательная воинская обязанность будет "универсальной" для всех и будет иметь значительное влияние на единение нации, определение перед молодежью общих ориентиров.

Возвращение общей воинской обязанности было одним из предвыборных обещаний Макрона. Тогда он говорил о сроке службы длительностью один месяц, на данный момент речь уже идет о сроке от 3 до 6 месяцев.

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Намерения президента вызвали споры в правительстве. Известно, что экспериментальная часть воплощения плана в жизнь может начаться уже в начале 2019 года.

Приближенный к президенту представитель правящей партии Бенджамин Гриво подтвердил решительность президента, указав, что тот не отступит от своего намерения.

Напомним, обязательная воинская служба во Франции была отменена 20 лет назад при президенте Жаке Шираке.