США ввели санкции против банка из Латвии за отмывание денег для КНДР

По сумме активов ABLV Bank – второй крупнейший банк в стране

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) ввела в отношении латвийского банка ABLV Bank санкции за использование схемы по отмыванию денег на помощь северокорейской ядерной программе и нелегальным действиям в Азербайджане, России и Украине. Об этом сообщается на сайте Организации по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США, передает Европейская правда.

Министерство финансов США считает, что банк ABLV Bank легализирует незаконно нажитые средства и делает отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности.

"FinCEN будет продолжать принимать меры против иностранных банков, которые игнорируют меры по противодействию отмыванию денег и становятся посредниками для массовой незаконной деятельности", – сказал глава минфина США Стивен Мнучин.

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Как отмечает латвийское агентство LETA, по сумме активов ABLV Bank – второй крупнейший банк в Латвии.