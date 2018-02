В американском штате Мэриленд неизвестный устроил стрельбу возле Агентства национальной безопасности США.

На видео с места происшествия виден черный внедорожник, который врезался в барьеры у ворот агентства, говорится в сюжете ТСН.

Стекло машины пробито пулями. В полиции говорят, что стрелка задержали, сейчас с ним работают следователи.

Сообщают о трех раненых.

#Chopper4 showing bullet holes through windshield of SUV after it crashes into NSA campus entrance, at least one person in custody, possibly another shot, turn on @nbcwashington for updates #breakingnews pic.twitter.com/sNtCaJjIPR