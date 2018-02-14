Президента ЮАР пытаются отправить в отставку, он не хочет

Джейкоба Зуму с 2014 года обвиняют в коррупции, он последовательно отрицает свою вину

Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что не видит причин уходить в отставку. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Накануне правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дал президенту два дня на то, чтобы покинуть пост. В противном случае он будет снят с должности, пригрозили в ANC.

Зума прокомментировал требования правящей партии в неожиданном интервью местному телевидению. По словам Зумы, ему никто не объяснил, почему его отставки требуют именно сейчас.

"С их стороны нечестно поднимать этот вопрос. [...] Они не назвали мне никаких причин", - заявил президент, говоря о требованиях ANC.

14 февраля один из лидеров ANC Джексон Мтембу заявил, что 15 февраля парламент ЮАР вынесет вотум недоверия президенту, а вскоре после этого президентский пост займет избранный в декабре лидер ANC Сирил Рамафоза.

Полиция ЮАР тем временем продолжает антикоррупционное расследование связей Зумы с влиятельной семьей Гупта: 14 февраля по этому делу были задержаны несколько человек.

Напомним, в последнее время оппозиция давит на правящую партию из-за скандала вокруг траты госимущества. Президента с 2014 года обвиняют в коррупции, он последовательно отрицает свою вину.

В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию из-за отказа выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома.

Речь идет о том, что глава государства не вернул в казну часть средств, использованных для ремонта своего частного дома - в частности, для строительства бассейна и амфитеатра.

Зума потратил на ремонт свыше $20 млн.

13 февраля 2018 года ANC дал Зуме два дня на то, чтобы уйти в отставку. Лидер ANC Сирил Рамафоса сам поехал в резиденцию президента, чтобы сказать ему о решении партии.