В Японии снегопады привели к гибели 15 человек

В Японии из-за сильных снегопадов погибли 15 человек, еще 222 человека получили травмы. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на органы по чрезвычайным ситуациям Японии, передает Укринформ.

"По меньшей мере 15 человек погибли, 222 человека были ранены во время сильных снегопадов на севере Японии и у берегов Японского моря", - говорится в сообщении.

Основной удар стихия нанесла по префектурах Фукуи, Ниигата и Тояма.

Люди в основном погибали во время попыток очистить крыши домов от снега.