НАТО создаст два новых штаба и центр кибербезопасности

Появится новое командование Объединенных сил для Атлантики, а также для поддержки логистики и военной мобильности

Министры обороны стран-членов НАТО 14 февраля утвердили решение о создании двух новых командных структур. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Среда безопасности в Европе изменилось, и НАТО реагирует", – сказал Столтенберг.

НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Альянс также создаст новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

Столтенберг отметил, что решение о местонахождении новых структур и численности персонала будет принято в июне.

"Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимом уровне персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне", - сказал он.

Министры также приняли решение создать Центры кибербезопасности в центральном штабе объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE), расположенном в бельгийском Монсе.