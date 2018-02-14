Турция выделит $5 млрд на восстановление Ирака

С 2004 года Анкара предоставила Ираку помощь в размере $500 млн

Турция выделит беспроцентный кредит $5 млрд, чтобы помочь восстановить Ирак после войны с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает Анадолу.

"Турция продолжит поддерживать Ирак, с которым у нее установлены добрососедские отношения и который она считает надежным партнером" - написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем блоге в Twitter.

Кроме того, глава МИД Турции отметил, что будет сделано все возможное для полной очистки Ирака от террористов ИГИЛ.

"Турция с 2004 года оказала Ираку помощь в размере 500 миллионов долларов. Эти средства были направлены на оказание гуманитарной помощи населению и развитие Ирака. Кроме того, турецкое Агентство по сотрудничеству и координации реализует в Ираке ряд проектов. Турецкие компании реализовали и реализуют в этой стране проекты, общая стоимость которых оценивается в 25 миллиардов долларов. В будущем турецкие компании инвестируют в экономику Ирака пять миллиардов долларов", - сказал Чавушоглу.

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Напомним, в начале февраля США начали выводить свои войска из Ирака.