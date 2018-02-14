Американские телеканалы сообщают о стрельбе в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
К зданию школы стянуты машины полиции и скорой помощи. На кадрах видно, как в машины скорой помощи заносят раненых.
Агентства сообщают по меньшей мере о 20 пострадавших. Независимого подтверждения этой информации нет.
CNN сообщает, что открывший стрельбу в школе все еще активен.
Президента Трампа проинформировали об инциденте.
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