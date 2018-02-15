McDonald’s уберет из Happy Meal чизбургеры

Компания хочет сделать детское меню более здоровым и менее калорийным

Одна из крупнейших в мире фастфуд-сетей McDonald’s намерена исключить чизбургеры из детского меню Happy Meal. Об этом сообщает Liga.net.

Таким образом компания хочет сделать детское меню Happy Meal более здоровым и сбалансированным, сократив содержание сахара и насыщенных жиров. Планируется, что общая калорийность меню не превысит 600 ккал.

В составе детского меню останутся только гамбургеры или наггетсы.

Нововведения уже в этом году появятся на территории США, а до конца 2022 года они будут реализованы еще в 120 странах.

McDonald’s - вторая по величине в мире сеть ресторанов быстрого питания. Сеть объединяет свыше 37 тыс. ресторанов, которые обслуживает свыше 70 млн клиентов в более чем 120 странах.