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Главная » Мир » Нынешний период в отношениях ЕС и России может стать более опасным, чем холодная война, - посол

Нынешний период в отношениях ЕС и России может стать более опасным, чем холодная война, - посол

Нынешний период в отношениях ЕС и России может стать более опасным, чем холодная война, - посол
Фото: vedomosti.ru

Крупнейшие государства постепенно сводят на нет Договор по открытому небу

15.02.18 67
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Отношения между ЕС и Россией находятся на крайне низком уровне, а нынешний период может стать опаснее холодной войны. 

Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Едерер в интервью газете "Коммерсант". 

Он напомнил, что в период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. 

"Крупные державы постепенно сводят на нет Договор по открытому небу. И по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности США и Россия предъявляют друг другу серьезные претензии. По мнению ряда экспертов, все это может негативно сказаться на возможном продлении истекающего в 2021 году Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", - сказал Едерер. 

"Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Впрочем, есть некоторые признаки стабилизации ситуации. Но налицо взаимное отсутствие доверия, а также сильно расходящееся видение того, как мы дошли до этой стадии", - добавил он. 

В то же время, отметил посол, есть стремление обеих сторон поддерживать каналы коммуникации. 

Ранее сообщалось, что Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России за ее агрессию в отношении Украины.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа активно работает над новыми санкциями против России из-за вмешательства в выборы в США в 2016 году.

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