Майнинг криптовалют мешает поиску внеземных цивилизаций, - ученые

Специалисты проекта SETI, целью которого является поиск внеземных цивилизаций, пожаловались на то, что на рынке нет требуемого количества графических процессоров. Это осложняет работу с большими объемами информации. Об этом пишет Naked Sience.

Отсутствие необходимого оборудования ученые связывают с "криптовалютной лихорадкой", так как самая мощная техника используется для майнинга на криптофермах.

По словам одного из ведущих исследователей проекта Дэна Вертимера, специалисты из Калифорнийского университета в Беркли хотели закупить новую аппаратуру для обсерваторий, однако остро встала проблема нехватки новых графических процессоров.

"Мы хотели бы использовать последнюю версию графических процессоров, но не можем добыть ее. Это ограничивает наш поиск инопланетян", — заявил Вертимер.

Специалист также назвал данную проблему "новой" и актуальной лишь для заказов, которые ученые намеревались совершить за последние несколько месяцев. Ранее ни с чем подобным проект SETI не сталкивался.