Майнинг криптовалют мешает поиску внеземных цивилизаций, - ученые

Специалисты проекта SETI, целью которого является поиск внеземных цивилизаций, пожаловались на то, что на рынке нет требуемого количества графических процессоров. Это осложняет работу с большими объемами информации. Об этом пишет Naked Sience.
Отсутствие необходимого оборудования ученые связывают с "криптовалютной лихорадкой", так как самая мощная техника используется для майнинга на криптофермах.
По словам одного из ведущих исследователей проекта Дэна Вертимера, специалисты из Калифорнийского университета в Беркли хотели закупить новую аппаратуру для обсерваторий, однако остро встала проблема нехватки новых графических процессоров.
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"Мы хотели бы использовать последнюю версию графических процессоров, но не можем добыть ее. Это ограничивает наш поиск инопланетян", — заявил Вертимер.
Специалист также назвал данную проблему "новой" и актуальной лишь для заказов, которые ученые намеревались совершить за последние несколько месяцев. Ранее ни с чем подобным проект SETI не сталкивался.