Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Арабских Эмиратах планируют заменить пограничников в аэропортах искусственным интеллектом
В Арабских Эмиратах планируют заменить пограничников в аэропортах искусственным интеллектом
Фото: futureoflife.org

В Арабских Эмиратах планируют заменить пограничников в аэропортах искусственным интеллектом

Реализовать проект намерены до 2020 года

15.02.18 37
100

Министерство внутренних дел ОАЭ планирует к 2020 году заменить всех людей в иммиграционной службе аэропортов на системы искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Gulf Business .

Генерал-майор Ахмед аль-Раизи подтвердил соответствующие планы относительно Международного аэропорта Абу-Даби, который будет открыт в следующем году.

"Мы начали со сканирования радужной оболочки и распознавания лиц, и, в конце концов, нам вообще не понадобятся сотрудники иммиграционной службы", - рассказал он.

Планы по отказу от участия сотрудников следуют за запуском так называемого "умного" туннеля в аэропорту Дубая. Система использует технологию распознавания лиц для определения личности пассажиров без вмешательства человека. В Международном аэропорту Дубая уже действуют "умные" выходы, требующие только сканирования паспорта пассажира или Emirates ID.

Аль-Раизи сказал, что главная задача в рамках внедрения новых технологий будет заключаться в том, чтобы сотрудники были надлежащим образом обучены их использованию. Он утверждает, что данные министерства в сочетании с технологиями искусственного интеллекта позволят использовать информацию о гражданах, жителях и посетителях для обеспечения безопасности страны.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
ДТП в Абу-Даби: одновременно разбились 44 автомобиляРоботизация в Германии может лишить работы 3,4 млн человек, – исследованиеВ Дубае 120 тыс. домов обеспечат электроэнергией от переработки отходов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9775
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 3457
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 17863
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 6286
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3653
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5764
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 3011
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3956
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1709
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5770
  1. Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко 5668 / 6196
  2. Польская правда. Почему поляки решили конфликтовать с Украиной, Израилем и США 5431 / 6495
  3. В Киеве авто свалилось на головы пешеходов с 10-метровой высоты 3830 / 4998
  4. Россиян выгнали с Олимпиады за флаг с Лениным 3315 / 4109
  5. И тишина. Что осталось после Саакашвили 3129 / 4094
  6. Координатор ОБСЕ тайно встретился с Сурковым, - Геращенко 2812 / 3248
  7. МИД РФ признал гибель российских наемников в Сирии 2783 / 3654
  8. В Украине продолжает дешеветь бензин 2776 / 3226
  9. Известный украинский актер хочет просить политического убежища в Европе 2574 / 2909
  10. В Украине возможны досрочные выборы 2228 / 2500
  1. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 30 / 820
  2. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 22 / 2154
  3. Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко 16 / 6196
  4. И тишина. Что осталось после Саакашвили 12 / 4094
  5. Польская правда. Почему поляки решили конфликтовать с Украиной, Израилем и США 12 / 6495
  6. Философия счастья. Памяти Мирослава Поповича 9 / 920
  7. Геннадий Труханов. Одесский рассказ о задержанном мэре 8 / 2187
  8. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 7 / 17863
  9. Украина по версии Bloomberg входит в десятку стран с самой "несчастной" экономикой 7 / 579
  10. Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс 6 / 661
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.