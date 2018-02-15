В ЮАР появился новый президент

В четверг, 15 февраля, парламент Южно-Африканской республики избрал президентом страны председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамапосу. Об этом сообщает DW со ссылкой на AP.

Его выбрали без голосования, поскольку он был единственным кандидатом.

"Я очень сильно постараюсь не разочаровать жителей Южно-Африканской республики", - заявил Рамапоса в парламенте после своего избрания.

Сирилу Рамапосе 65 лет. Его политическая карьера началась в конце 1970-х годов в период студенческих восстаний в ЮАР. Позже он основал и возглавил профсоюз "Национальный союз горняков", где занимался защитой прав африканских рабочих в начале 1980-х годов. В 1991 году он был избран генеральным секретарем АНК на Национальной конференции под председательством Нельсона Манделы.

Напомним, предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума решил уйти в отставку на фоне конфликта с правящей партией страны.