Кольт вместо Калашникова. Канадцы предлагают вооружить Украину по стандартам НАТО

После того как США решились на поставки в Украину противотанкового оружия, о желании усилить обороноспособность нашей страны заявили оружейники из Канады. Канадская газета National Post рассказывает о сделке, на которую рассчитывает компания Colt Canada

Канадские производители надеются, что смогут помочь переоснастить Вооружённые силы Украины, которые пытаются трансформировать в соответствии со стандартами НАТО, поставив им новое стрелковое оружие. Фирма Colt Canada рассчитывает на сделку, в результате которой Украина закажет до 100 тыс. современных штурмовых винтовок.

Менеджер Colt Canada Алекс Пейн заявляет, что в январе 2018 года украинские чиновники встретились с сотрудниками завода и определили, какое оружие необходимо Украине. Эта встреча — лишь начало длительного процесса поиска подходящего оружия и его поставщиков. По информации National Post, он может занять порядка двух лет.

Предыдущая попытка канадцев поставить оружие иностранцам потерпела фиаско, а заплатили за это канадские налогоплательщики

"Я думаю, мы пройдём большой путь, пока сможем сказать, что Украина использует наше оружие, — говорит Пейн. — Украинское правительство можно понять, ведь им нужно лучшее оружие по лучшей цене".

Возможность поставлять канадские винтовки в Украину появилась в декабре 2017 года, когда правительство Канады внесло изменения в правила экспорта оружия, в том числе ради того, чтобы помочь украинской армии. "Речь идёт о наращивании её мощностей, — говорит министр национальный обороны Канады Саджан Харджит. — Украинская армия улучшается, конечно же, ей необходимо всё самое лучшее".

О предложении Оттавы продать оружие Киеву говорит и министр обороны Украины Степан Полторак. "Мы планируем наработать с Канадой позиции по военному и техническому сотрудничеству, в том числе по закупке оружия и оборудования", — отметил он.

National Post напоминает, что предыдущая попытка канадцев поставить оружие иностранцам потерпела фиаско, а заплатили за это канадские налогоплательщики. Речь идёт об оружии, которое должны были отправить курдским повстанцам в Ираке для борьбы с ИГИЛ. Из-за столкновений между курдами и иракцами это решение пришлось отменить. Теперь оружие лежит мёртвым грузом на складах неподалёку от Монреаля и пока неизвестно, что с ним будет дальше. National Post надеется, что в случае с Украиной похожей ситуации не произойдёт.

По материалам: National Post

Перевод Даниила Непочатова