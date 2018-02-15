Дуда направил "антибандеровский закон" в Конституционный суд

Президент Польши Анджей Дуда направил скандальный закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского президента.

"Президент Анджей Дуда направил в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия Конституции закона от 26 января 2018 года об изменениях в закон об Институте национальной памяти", - говорится в официальном сообщении.

По словам президента, положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав их, понимал, может ли его поведение быть уголовно наказуемым или нет.

Напомним, польский парламент 1 февраля принял изменения в закон об ИНП, которыми, в частности, вводится уголовное преследование всех, в том числе и иностранцев, за приписывание польскому народу ответственности за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Законом вводится также наказание за отрицание "преступлений украинских националистов в годы войны против граждан Второй Речи Посполитой". 6 февраля президент Анджей Дуда подписал этот закон.

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США.

Верховная Рада 6 февраля приняла заявление об осуждении изменений в закон об институте национальной памяти, отметив, что этот законодательный акт противоречит содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.