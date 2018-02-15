США считают оборону ЕС исключительно делом НАТО

Военные планы ЕС должны оставались только дополнительными по отношению к НАТО, чтобы не вызывать "новых барьеров" на рынках вооружений

США заверяют Европейский союз, что вопросы совместной обороны останутся исключительно в ведении Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает DW.

Глава Пентагона Джим Мэттис по завершении встречи в Брюсселе со своими коллегами из стран НАТО заявил, что по вопросу усиления обороны ЕС состоялась "открытая дискуссия".

"Достигнуто согласие в том, чтобы занести в документы Евросоюза, что совместная оборона - это миссия НАТО, и только НАТО", - указал Мэттис.

Мэттис считает, что действия Евросоюза усилят совместную оборонную мощь НАТО.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе также высказался за то, чтобы военные планы ЕС оставались только дополнительными по отношению к НАТО и не вызвали бы "новых барьеров" на рынках вооружений.

Напомним, ранее Столтенберг выразил надежду, что страны НАТО увеличат расходы на оборону.