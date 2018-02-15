Кишинев и Тирасполь возобновили переговоры

Подписан протокол об урегулировании вопросов, связанных с банковской деятельностью и защитой прав человека

Первая в нынешнем году встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя на переговорах по Приднестровскому урегулированию прошла в миссии ОБСЕ в молдавской столице.

По итогам встречи вице-премьера Молдовы Кристины Лесник и "министра иностранных дел" непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталия Игнатьева подписан протокол об урегулировании вопросов, связанных с банковской деятельностью и защитой прав человека. Об этом сообщает Укринформ.

"Защита прав человека – один из главных для нас вопросов, так как именно нам предстоит заняться обеспечением защиты фундаментальных свобод граждан Республики Молдова", - заявила на брифинге политический представитель Молдовы, вице-премьер по вопросам реинтеграции Лесник.

Она сообщила также, что накануне Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы инициировало кампанию "Книга для твоего образования: подарите книгу, инвестируйте в будущее". В рамках кампании, которая продлится до конца марта нынешнего года, каждый гражданин Молдовы может дарить книги, которые будут распространяться среди детей из Приднестровского региона страны.

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Представитель непризнанного Приднестровья выразил удовлетворение состоявшейся встречей, заявив, что следующая встреча в развернутом формате, с участием представителей экспертных рабочих групп, пройдет 21 февраля.