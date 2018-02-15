Более 40 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за циклона

На Филиппинах эвакуировали более 40 тысяч человек в результате сильных дождей, оползней и наводнений, вызванных тропическим циклоном "Санба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Floodflist.

Стихия нанесла ущерб 15 провинциям. Было повреждено 350 домов, 66 полностью и 284 частично на Висайских островах и регионе Карага.

Около 40 тысяч человек нашли убежище в 194 эвакуационных центрах, а еще 470 семей или 2 282 человека получили помощь вне центров эвакуации.

Местные СМИ сообщают, что один человек погиб в результате оползня в Альбуэре, провинция Лейте. Кроме этого, три рыбака погибли вблизи города Боронган.

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Ранее сообщалось о пяти погибших в Карраскале в провинции Суригао дель Сур также вследствие оползней, вызванных сильным дождем.

14 февраля сообщалось о 20 тысячах эвакуированных.

По состоянию на 14 февраля, в Боливии из-за наводнения, вызванного сильными дождями, пострадали 9600 семей, шесть человек погибли.