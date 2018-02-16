Турция выпустила на свободу немецкого журналиста

Турецко-немецкий журналист, который работал в газете Die Welt, Дениз Ючель вышел на свободу после заключения в Турции по обвинению в пропаганде терроризма. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.
Дело Ючеля усложняло германо-турецкие отношения. Канцлер Ангела Меркель неоднократно требовала от турецких властей освобождения репортера.
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Напомним, 44-летний Ючель был арестован в Стамбуле в начале 2017 года и обвинен в распространении пропаганды в поддержку терроризма. Журналист освещал деятельность курдских сепаратистов, которых Турция считает террористами.