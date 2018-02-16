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Главная » Мир » Били по Украине, ударили по всем. Великобритания обвинила РФ в мощной кибератаке
Били по Украине, ударили по всем. Великобритания обвинила РФ в мощной кибератаке
Фото: xakep.ru

Били по Украине, ударили по всем. Великобритания обвинила РФ в мощной кибератаке

Правительство Великобритании официально заявило, что за кибератакой, которая ударила по десяткам стран и причинила ущерб в сотни миллионы фунтов стерлингов, стоит Россия

16.02.18 166
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Британский МИД сообщил, что за атаку вирусом NotPetya на украинские компьютерные системы в июне 2017 года несёт ответственность российская военная разведка. Тогда вирус распространился на 64 страны, включая Великобританию, пишет The Independent.

Министр обороны Гэвин Уильямсон резко раскритиковал правительство РФ, отметив, что Москва наплевала на все правила в сфере кибербезопасности. "Мы вступили в новую эру войны, — говорит Уильямсон. — Сегодня смертоносная и разрушительная военная мощь сочетается с масштабными кибератаками. Россия рвёт книгу правил, подрывая тем самым демократию и разрушая критическую инфраструктуру. Мы должны быть готовы отвечать на такие серьёзные угрозы".

Кремль все обвинения в свой адрес традиционно отрицает, утверждая, что от вирусной атаки пострадала и Россия.

По самым скромным подсчётам, ущерб от атаки составляет порядка 850 млн фунтов стерлингов

К выводу о том, что за хакерской атакой стоят именно русские военные, пришёл Национальный центр кибербезопасности Великобритании, сообщает The Independent. "Правительство обычно не раскрывает, кто стоит за нападениями на Великобританию. То, что оно решило это сделать, подчёркивает тот факт, что Британия и её союзники не будут терпеть киберактивность, несущую угрозу национальной безопасности", — прокомментировали столь резкое заявление главы оборонного ведомства Великобритании в МИДе.

Вредоносная компьютерная программа NotPetya блокировала пользователям доступ к их компьютерам, требуя за разблокировку перечислить деньги на указанный счёт. Первоначально атака была нацелена на ключевые украинские компании и государственную инфраструктуру, включая энергетические предприятия страны, аэропорты и банки. Спустя всего несколько часов вирус распространился по всему миру, отмечает The Independent.

По самым скромным подсчётам, ущерб от атаки составляет порядка 850 млн фунтов стерлингов. Среди пострадавших компаний — британская Reckitt Benckiser, владеющая такими брендами, как Dettol, Durex и Strepsils. Аналитики полагают, что только эта фирма потеряла порядка 100 млн фунтов стерлингов в результате вируса.

"Атака показала пренебрежение России к суверенитету Украины, — считает лорд Ахмад Уимблдонский, министр по делам содружества и ООН, отвечающий за кибербезопасность в британском МИДе. — Кремль противопоставляет Россию Западу, но так не должно быть. Мы призываем РФ быть ответственным членом международного сообщества, а не пытаться тайно подорвать его".

Лорд Ахмад утверждает, что Великобритания продолжит выявлять кибератаки и реагировать на них, в том числе обязывая инициаторов атак возмещать расходы за причинённый вред. Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что российские кибератаки на британскую инфраструктуру могут привести к тысячам смертей.

По материалам: The Independent
Перевод Даниила Непочатова

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