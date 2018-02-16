13 посольств в Москве получили письма с отравой для насекомых

В течение последних дней в посольства 13 стран в Москве пришли конверты с подозрительным белым порошком, который оказался отравой для насекомых. Об этом пишет Медуза.

Полиция объявила, что порошок не представляет опасности.

В конвертах с подозрительным порошком также находились письма, якобы от имени депутата Госдумы Сергея Железняка (партия "Единая Россия"). Причастность к отправке таких писем депутат категорически отрицает. По этому поводу Желязняк обратился в правоохранительные органы.

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Напомним, Ванесса Трамп, которая приходится невесткой действующему президенту США, была госпитализирована в Нью-Йорке после того, как открыла дома конверт с неизвестным порошком.