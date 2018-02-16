В Турции шесть журналистов приговорили к пожизненному заключению, - СМИ

Суд в Стамбуле приговорил шестерых журналистов, обвиняемых в причастности к попытке переворота в 2016 году, к пожизненному заключению. Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на турецкие СМИ.
Среди осужденных 16 февраля - бывший главный редактор газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат, журналист и ученый Мехмет Алтан, а также журналистка Назли Иличак.
Представителей СМИ обвинили в связях с религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом, который живет в США и которого Турция обвиняет в организации попытки переворота 15 июля 2016.
Журналистам предъявили обвинение в покушении на конституцию Турции и членство в террористической организации.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 44% немецких турок лояльно относятся к Эрдогану
Братьев Алтан также обвинили в передаче закодированных сообщений на телевизионном ток-шоу за день до попытки мятежа.
Напомним, Турция выпустила на свободу немецкого журналиста Дениза Ючеля.