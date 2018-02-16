Руководитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский проговорился о гибели сотен российских наемников в Сирии. Соответствующее видео с пресс-конференции появилось в Twitter.

Скандальный политик, рассказывая о социальных проблемах в РФ, пожаловался, что у трудоспособных мужчин в России нет работы, поэтому они вынуждены воевать.

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"Вот сейчас в Сирии большая группа погибла. Это что - вдовы остались. Не важно, что они не были официальными военнослужащими - они наши, русские мужчины. И 300 семей остались без отца, без мужа", - сказал он.

В предвыборным порыве, Жириновский ляпнул. В Сирии убили 300 вагнеровцев. От сюда и минута молчания,в госдуме. pic.twitter.com/M9U5714uut — Евдокимов Валентин (@evdok9) 16 февраля 2018 г.

Напомним, 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции "Сирийских демократических сил", которые борются против режим Башара Асада. По данным СМИ, среди погибших в результате удара были российские наемники из ЧВК "Вагнера".