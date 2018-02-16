Генсек ООН предлагает установить правила кибервойн

Антониу Гутерреш предложил начать дискуссию по этому поводу в Генассамблее ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что мир столкнулся с необходимостью установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак. Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Европейская правда.

Он напомнил, что взаимные удары в киберпространстве уже стали реальностью.

"Пришло время говорить о международных правовых рамках ведения кибернетической войны", - подчеркнул Гутерреш.

Он предложил начать дискуссию по этому поводу на площадке Генассамблеи ООН.

Он напомним, что "законы и обычаи ведения войны" более 100 лет назад были закреплены рядом международных конвенций и с тех пор много раз модифицировались. Их нарушение является международным преступлением.

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В то же время в кибернетической сфере, по словам генсека, нет единства даже относительно того, что считать нападением.

"Речь идет не только о кибератаках... Очень часто отсутствует консенсус относительно того, как вписать кибернетические войны в международно-правовые рамки. Мне кажется, что единственная возможность это сделать - это если мы сядем все вместе, с участием ученых, специалистов - и согласуем базовые правила", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Ранее генсек ООН призвал мир объединиться для преодоления угроз.