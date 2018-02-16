Венгрия обвинила Украину в начале "международной кампании лжи"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по применению языковой статьи закона об образовании, и обвинил Киев в начале "международной кампании лжи". Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства, передает Европейская правда.

"Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом", - отметил Сийярто.

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Министр заявил, что Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров", добавив, что закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии.

По словам Сиярто, представителей венгерского меньшинства якобы не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие в этой встрече, "то указали бы на все намерения и цели принятого закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров, и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения".

Он в очередной раз призвал Украину приостановить исполнение закона об образовании.

В среду, 14 февраля, Кабинет министров одобрил проект изменений в закон "Об образовании", который предполагает продолжение переходного периода имплементации языковой статьи до 2023 года. На заседании министр образования Лилия Гриневич заявила, что представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях по языку образования.