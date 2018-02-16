Мир слишком близко подошел к конфликту, - глава Мюнхенской конференции

Международный порядок, сложившийся в послевоенное время, под угрозой

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что сейчас высока вероятность начала масштабного межгосударственного конфликта. Об этом он заявил, открывая конференцию, сообщает Укринформ.

"Мир подошел слишком близко к конфликту между странами... Мы должны здесь не только послать политические месседжи, но и предпринять конкретные меры, чтобы отойти от края пропасти", - призвал Ишингер.

Он также отметил, что Запад оказался слабее, чем раньше.

"Международный порядок, сложившийся в послевоенное время, под угрозой", - подчеркнул Ишингер.

По его словам, популярность конференции в последнее время отражает не слишком приятную реальность.

"У нас слишком много нерешенных кризисов, нестабильности и конфликтов. Если бы конференция не была создана 54 года назад, сегодня было бы как раз время сделать это", - подчеркнул он.

Напомним, Генсек ООН предлагает установить правила кибервойн.