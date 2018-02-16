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<span class="label red">Инфографика</span> Раздемократизация. Где в мире дышится свободно
Фото: Getty Images

Инфографика Раздемократизация. Где в мире дышится свободно

Фокус разобрался, каким странам всё-таки удаётся оставаться оплотами свободы, какие государства уверенно уходят в автократизм

Дарья Тарасова - 16.02.18 114
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"Мир переживает времена, когда всё больше стран склоняются к авторитаризму и репрессиям, из-за чего договоры и альянсы перестают работать, нации и целые регионы становятся нестабильными, а жестокие экстремисты получают неограниченные возможности для своих действий". Такую оценку даёт международная правозащитная организация Freedom House в отчёте "Свобода в мире 2018. Кризис демократии". Свыше 100 человек, убитых за неделю боевиками "Талибана" в двух последних терактах в Кабуле, — весомое и трагичное доказательство того, что исследователи в своих оценках близки к истине.

Главный вывод доклада неутешительный: демократия столкнулась с очень серьёзным кризисом. Её ценности уже не столь важны, она разбита и слаба. Мир всё быстрее движется к моменту, когда предугадать результаты выборов будет легче лёгкого, синонимом слову "медиа" станет слово "пропаганда", социальные сети будут контролироваться властями, а коррупция и безнаказанность распространятся ещё больше.

В сравнении с 2016 годом показатели по соблюдению прав человека существенно ухудшились сразу в 70 странах

Такой прогноз — результат детального анализа, проведённого организацией Freedom House. В исследовании оценивался уровень гражданских свобод и политических прав по множеству критериев, в итоге выводился общий балл страны или территории. Из 100 максимально возможных Украина получила 62 балла и статус "частично свободной страны", Россия — 20 и статус "несвободной", аннексированному Крыму дали всего 9 баллов.

Ситуация с остальным миром ещё интереснее. В сравнении с 2016 годом показатели по соблюдению прав человека существенно ухудшились сразу в 70 странах. В частности, Соединённые Штаты, всегда боровшиеся за соблюдение принципов демократии, больше этого не делают. Европа задыхается от правых популистов. Россия и Китай душат демократию не только внутри своих стран, но и распространяют этот вирус на соседей.

Фокус разобрался, каким странам всё-таки удаётся оставаться оплотами свободы, какие государства уверенно уходят в автократизм и почему Украина пока не может получить статус "свободной демократии".

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Кто мутит воду

Чтобы не повторять чужих ошибок и выбрать правильный вектор развития, "частично свободной" Украине стоит присмотреться к опыту стран-соседей, а также крупных геополитических игроков, ставших основными возмутителями мирового спокойствия

Украина получила 62 балла из 100 и статус "частично свободной" страны. В исследованиях Freedom House наша страна имела статус свободной лишь в годы президентства Виктора Ющенко, однако с приходом к власти Виктора Януковича ситуация ухудшилась. Несмотря на то, что страна понемногу приходит в себя после Майдана, аннексии Крыма и острой фазы конфликта на Донбассе, реализовывает реформы и децентрализацию, на пути к демократии нас всё ещё тормозит целый комплекс факторов. А именно — отсутствие наказаний за коррупцию во власти, давление на представителей прессы, политическое вмешательство в работу НАБУ, военные действия и гибель людей на востоке страны.

Интересно, что Крым на приведённых в отчёте картах выделен отдельным цветом и графически отделён от материковой части Украины. Исследователи объясняют это тем, что рисовали не политическую карту, а карту уровня свободы и демократии. Из-за того что полуостров находится под контролем России и там действуют законы РФ и работают российские силовики, Крыму присвоено всего 9 баллов из 100 и статус "несвободного". Стоит отметить, что большинство африканских стран получили  больше балов, чем оккупированный Крым.

Соседи Украины Польша и Венгрия хоть и остаются в статусе "свободных стран" (85 и 72 балла соответственно), но демонстрируют негативную динамику. Причину этого эксперты видят в том, что "популистские лидеры продолжили укреплять власть, вытесняя демократические институты и запугивая критиков в гражданском обществе". Отдельно они отмечают, что в обеих странах были приняты законы, призванные ограничить деятельность неправительственных организаций, а также стремление правящей партии Польши получить контроль над судебной системой.

Впрочем, наибольшее беспокойство у экспертов сейчас вызывают вовсе не страны бывшего соцблока, а отцы демократии — США. Согласно отчёту, в Штатах за год президентства Дональда Трампа рейтинг свободы снизился на 3 пункта и составил 86 баллов. И хотя США остаются в статусе "свободной демократии", аналитики отмечают, что сегодня американская пресса и судебная система испытывают давление со стороны администрации президента, существенно изменилось отношение к мигрантам, больше нет прозрачности в действиях власти. Аналитики подчёркивают: отказ президента Трампа выступать в защиту демократии в своей стране ставит под угрозу свободу во всём мире.

Россия и Китай в докладе названы основными автократическими режимами мира. "Эти государства воспользовались представившейся им возможностью не только для того, чтобы усилить репрессии у себя дома, но и начать распространять дурное влияние на другие страны, которые всё чаще им подражают и начинают выражать презрение к демократии", — отмечается в докладе. Аналитики Freedom House считают, что Москва и Пекин убеждены в том, что демократия представляет угрозу их правящим режимам, поэтому ведут с ней активную борьбу. Политизированные суды, нетерпимость к инакомыслию и предопределённые выборы — факторы, за которые Россия получила 20 баллов, а Китай — 14.

Ещё недавно подававшая надежды на светлое будущее и честную демократию Турция сейчас получила статус "несвободной" и 32 балла из 100. Причина такого спада — действия президента Реджепа Эрдогана, который расширил и усилил комплекс мер по подавлению своих предполагаемых противников, введённый им после неудачной попытки госпереворота в 2016 году. Хаотическая "чистка", включающая задержание инакомыслящих граждан Турции, закрытие СМИ и захват предприятий переплетается с наступлением на курдское меньшинство, что, в свою очередь, ухудшает и без того напряжённую обстановку в соседних Сирии и Ираке.

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Инфографика: Елизавета Букреева

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