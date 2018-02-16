Генсек ООН заявил о реальной угрозе ядерного конфликта

Наиболее взрывоопасны сейчас Северная Корея с ее ядерной программой и Ближний Восток, но если в первом случае международное сообщество демонстрирует единство, во втором его не хватает. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, передает Укринформ.

Говоря о КНДР, Гутерреш подчеркнул, что несмотря на некоторое улучшение в отношениях между Севером и Югом Корейского полуострова в последние дни, сохраняется реальная угроза ядерного конфликта.

"Абсолютно важно сохранять давление и заставить их (северных корейцев) вернуться за стол переговоров", – заявил Гутерреш.

Он считает, что улучшение в отношениях между двумя Кореями не основной вопрос, основной – денуклеаризация. Эта ситуация, по оценке генсека ООН – первая реальная угроза ядерного конфликта после окончания Холодной войны.

В то же время генсек ООН подчеркнул, что на Ближнем Востоке виден риск эскалации, и "худшего кошмара – войны", последствия которой "не возможно даже предсказать". По его словам, ситуация на Ближнем Востоке – гордиев узел, который нужно разрубить, и это можно сделать только совместными усилиями. Но единства нет, особенно в вопросе Сирии.

"Ситуация требует мобилизации всех наших сил...Надо забыть о наших разногласиях", – призвал он.

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Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Главные вопросы, которые будут обсуждаться на форуме, касаются будущего Европы, трансатлантических отношений и конфликта на Ближнем Востоке.