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"Задумайтесь о Донбассе". Что Мюнхенская конференция по безопасности принесёт Украине
Фото: Facebook MSC / Kuhlmann
На полях Мюнхенской конференции по безопасности

"Задумайтесь о Донбассе". Что Мюнхенская конференция по безопасности принесёт Украине

16 февраля в Германии начала работу ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие военные и политические лидеры стран Евросоюза и Ближнего Востока, США и России, генсеки НАТО и ООН. Одной из главных тем Форума станет война на Донбассе

16.02.18 95
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Накануне старта конференции её организаторы опубликовали доклад "До края пропасти - и обратно?", в котором сформулированы вызовы, стоящие перед мировым сообществом. В предисловии к докладу председатель конференции Вольфганг Ишингер отмечает, что в прошлом году человечество слишком близко подошло к черте, отделяющей мир от масштабных вооружённых конфликтов. Некоторые из них могут разразиться в 2018 году. Вероятны войны между США и Северной Кореей, напряжённости добавляет усиливающееся соперничество между Ираном и Саудовской Аравией, Европу беспокоит возможное столкновение России с НАТО, при этом не утихают войны в Сирии и в Украине.

Вольфганг Ишингер дал понять, что конфликт на Донбассе станет одной из главных тем конференции. "Задумайтесь о Донбассе, задумайтесь об Украине, задумайтесь о Крыме. Эти конфликты не разрешены, из-за них каждый день умирают люди", - заявил он.

Председатель конференции Вольфганг Ишингер дал понять, что конфликт на Донбассе станет одной из главных тем конференции

Накануне конференции советник Петра Порошенко, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил сценарий ввода миротворческой миссии на Донбасс, написанный по результатам переговоров специального представителя США в Украине Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова. Хотя все подробности плана ещё неизвестны, уже понятно, что украинская сторона не будет в восторге. Например, предполагается, что в миротворческом контингенте не будет представителей стран НАТО, зато в него собираются ввести российских союзников – белорусов. К тому же план предполагает, что сначала миротворцы выйдут на линию разграничения, а контроль над российско-украинской границей им передадут лишь после выполнения политической части Минска-2.

Авторы доклада "До края пропасти - и обратно?" на миротворческую миссию для Украины смотрят скептически, ведь Россия так и не согласилась на передачу границы миротворцам, и всё так же сможет поддерживать боевиков своими ресурсами. В таких условиях разрешить конфликт нельзя.

Однако вполне возможно, что устраивающее Украину решение попытаются найти во время встречи министров иностранных дел Нормандской четверки, которая пройдёт во время Мюнхенской конференции.

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