В Эфиопии объявили чрезвычайное положение

ЧП введено после того, как премьер-министр страны заявил об отставке

В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение спустя сутки после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Решение о введении чрезвычайного положения объявлено правящей коалицией "Революционно-демократический фронт эфиопских народов".

При этом не указано, на какой именно срок введено чрезвычайное положение.

По данным местного телевидения, в правительстве Эфиопии обсуждается вопрос о том, будет режим действовать три или шесть месяцев.

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Напомним, в начале февраля президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране. По данным CGTN чрезвычайное положение вводится на 15 дней.