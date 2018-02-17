Лучшая книга за последние 50 лет получит специальную Букеровскую премию

За "золото" будет соревноваться 51 книга

По случаю 50-й годовщины Букеровской премии объявлена специальная награда, которая должна определить книгу-победителя за последние полвека.

Об этом сообщает ВВС Украина.

"Каждый из пяти судей должен рассмотреть одно десятилетие и выдвинуть на получение премии свою любимую книгу того периода. Потом общественность из короткого списка пяти номинантов выберет победителя Золотой Букеровской премии", - идет речь в сообщении.

В состав жюри премии входят писатель и редактор Роберт МакКрум, который определит победителя 1970-х годов, поэт Лемн Сиссай (1980-ые годы), романист Камила Шамси (1990-ые), телеведущий и автор Саймон Майо (2000-ые) и поэт Голи Макниш (2010-ые годы).

Поскольку впервые Букеровскую премию присудили в 1969 году за "золото" будет соревноваться 51 книга.

"Золотую пятерку" номинантов объявят на литературном фестивале Hay Festival 26 мая, а до этого - 22 мая станет известен нынешний победитель Букеровской премии.

Предложенную судьями пятерку книг выставят на голосование общественности. Победителя Золотой Букеровской премии объявят 8 июля.

Стоит заметить, что в 2008 году Буккер объявил аналогичный конкурс на 40-летие основания премии. Тогда читатели проголосовали за роман "Полночные дети" Салмана Рушди, который получил Буккера в 1981 году.

Напомним, согласно опросу, половина украинцев в 2017 году не прочитала ни одной книги.