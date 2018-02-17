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Лучшая книга за последние 50 лет получит специальную Букеровскую премию

Лучшая книга за последние 50 лет получит специальную Букеровскую премию

За "золото" будет соревноваться 51 книга

17.02.18 955
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По случаю 50-й годовщины Букеровской премии объявлена специальная награда, которая должна определить книгу-победителя за последние полвека. 

Об этом сообщает ВВС Украина

"Каждый из пяти судей должен рассмотреть одно десятилетие и выдвинуть на получение премии свою любимую книгу того периода. Потом общественность из короткого списка  пяти номинантов выберет победителя Золотой Букеровской премии", - идет речь в сообщении. 

В состав жюри премии входят писатель и редактор Роберт МакКрум, который определит победителя 1970-х годов, поэт Лемн Сиссай (1980-ые годы), романист Камила Шамси (1990-ые), телеведущий и автор Саймон Майо (2000-ые) и поэт Голи Макниш (2010-ые годы). 

Поскольку впервые Букеровскую премию присудили в 1969 году за "золото" будет соревноваться 51 книга. 

"Золотую пятерку" номинантов объявят на литературном фестивале Hay Festival 26 мая, а до этого -  22 мая  станет известен нынешний победитель Букеровской премии. 

Предложенную судьями пятерку книг выставят на голосование общественности. Победителя Золотой Букеровской премии объявят 8 июля. 

Стоит заметить, что в 2008 году Буккер объявил аналогичный конкурс на 40-летие основания премии. Тогда читатели проголосовали за роман "Полночные дети" Салмана Рушди, который получил Буккера в 1981 году. 

Напомним, согласно опросу, половина украинцев в 2017 году не прочитала ни одной книги.

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