Премьер Польши: Политика умиротворения агрессоров оказалась неэффективной

В связи с событиями, которые происходили в Боснии и Герцеговине, Грузии и Украине, нужно не забывать о различных видах войн

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался против продолжения странами Запада политики умиротворения агрессоров и нарушителей международного права.

Об этом глава польского правительства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет УНИАН.

По его словам, политика умиротворения, которой придерживались на Западе с 1970-х, не сработала.

"Мы можем четко сказать, что она не была эффективной, поэтому мы должны иметь реальные стратегии, планы и реальные силы, подготовленные как к гибридным, так и к традиционным войнам", - заявил Моравецкий.

По его словам, в связи с событиями, которые происходили в Боснии и Герцеговине, Грузии и Украине, нужно не забывать о различных видах войн.

"Не должно быть политики умиротворения агрессоров и нарушителей международного права", - подчеркнул Моравецкий.

Напомним, глава МИД Германии озвучил условия смягчения санкций против России.