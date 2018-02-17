Тереза Мэй: Никаких повторных референдумов по Brexit не будет

Премьер Великобритании Тереза Мэй исключила проведение еще одного рефередума о членстве страны в Европейском Союзе.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Мэй исключила повторное голосование о членстве страны в ЕС, заявив, что назад дороги нет.

"Мы оставляем Евросоюз, на повестке дня нет вопроса о втором референдуме о возвращении назад. И я думаю, что это важно", - сказала она.

"Люди в Великобритании убеждены, что если они приняли решение, то правительству не следует менять мнение и говорить им: нет, вы ошиблись", - сказала Мэй, когда ее спросили, могут ли в Британии рассматривать вопрос проведения повторного референдума.

Напомним, в правительстве Британии признали, что стране будет хуже за пределами ЕС при любом сценарии.