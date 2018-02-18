МВД РФ подтвердило информацию о гибели четырех человек в результате стрельбы около церкви в дагестанском городе Кизляр.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным правоохранителей, погибшие — четверо женщин. В результате стрельбы также получили ранения местная жительница, полицейский и сотрудник Росгвардии.
Совершивший нападение был ликвидирован ответным огнем правоохранителей на месте преступления.
А в Калужской области в последний день Масленицы сожгли католический храм. И хотя, как сообщает Узнай все, это был деревянный макет, а не настоящее культовое сооружение, но ситуация от этого не перестает быть менее дикой. В городке Никола-Ленивец художник Николай Полисский построил тридцатиметровый деревянный макет католического костела, который и сожгли в качестве масленичного чучела. Художник назвал этот странный перформанс "Пылающей готикой". Сам художник в интервью пояснил, что на самом деле сжег кучу веток, а никакой не храм. Отличие от настоящего культового сооружения в том, что этот макет костела никто не освящал.
Телеведущий и юморист Максим Галкин на своей странице в Instagram подробно прокомментировал случившееся. По его словам, если представить себе зеркальную ситуацию — если бы где-нибудь под Берлином сожгли подобие православного храма — сложно представить, какой силы скандал разразился бы на российском ТВ и в Интернете.