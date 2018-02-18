Понтифик предложил молиться за него с Бенедиктом

Папа Римский Павел VI, который занимал Святой престол с 1963 по 1978 год, будет канонизирован в этом году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Catholic News Agency.

Об этом заявил Папа Римский Франциск на встрече со священниками Римской епархии в Базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.

"Павел VI станет святым в этом году", – приводит его слова агентство.

Понтифик напомнил, что ранее им были объявлены святыми двое других первосвященников – Иоанн XXIII и Иоанн Павел II.

"На очереди Бенедикт и я. Молитесь за нас!", – пошутил он.

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Отметим, причисление папы к лику святых может состояться в октябре во время Архиерейского Синода.

Чудо, приписываемое Павлу VI, — исцеление плода беременной женщины. Дело изучалось с 2014 года. У матери из Вероны обнаружили болезнь, которая угрожала и ее жизни, и жизни ребенка. Врачи предложили сделать аборт, после чего она отправилась Святилище Святой Марии в городе Брешиа помолиться папе, за несколько дней до этого объявленному блаженным. Позднее женщина родила здоровую девочку.

Напомним, Павел VI занимал апостольский престол с 1963 по 1978 годы.