В Тель-Авиве неизвестные напали на посольство Польши в Израиле. Злоумышленники расписали доску объявлений и вход на территорию диппредставительства непристойными надписями и свастикой.

Как сообщает израильский 9 Канал, надписи типа "польское дерьмо", "убийцы" и другие непристойности были сделаны на английском языке.

На воротах, так и на доске объявлений можно было увидеть свастику.

Правоохранители, прибывшие на место инцидента, возбудили уголовное дело по факту вандализма.

Отметим, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время Холокоста "были как польские исполнители, так были и еврейские". Это высказывание вызвало негативную и критическую реакцию со стороны израильских политиков.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора со своим польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейского народа. Об этом сообщил в воскресенье офис израильского премьера.

Напомним, Варшава заявила о "глубоком разочаровании" переговорами с Розенко.