Литовского омбудсмена отправляют в отставку за антиеврейские исследования

В литовском сейме собрали необходимые подписи для отставки омбудсмена по научной и академической деятельности Вигилиюса Садаускаса.

Он предложил тысячу евро тому, кто напишет исследование о "лицах еврейской национальности, убивавших людей, способствовавших их ссылкам и истязаниям" в годы Холокоста.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

"Это проактивный антисемитизм, поскольку ясно сформулирована задача студентам искать доказательства о вовлечении людей одной национальности, конкретно - еврейской, в убийства и организацию ссылок. Это неакадемично, неэтично, бесчеловечно, особенно с учетом болезненной истории литовского еврейства", - сказала либерал Аушрине Армонайте.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис призвал Садаускаса уволиться с должности, однако тот заявил, что не намерен это делать, поскольку не видит вины в своих действиях.

Напомним, Фокус разбирался, получила ли Украина "европейскую прививку человечности".