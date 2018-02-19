Бессилие дипломатии. Что пишут мировые СМИ о Мюнхенской конференции по безопасности

С 16 по 18 февраля в Германии прошла ежегодная Мюнхенская конференция. В ней приняли участие около 600 человек, включая 20 глав государств и правительств, однако результаты встречи неутешительны

Польша

Как отмечает британское издание Express, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал некоторых членов НАТО "не платящими наездниками".

Польский премьер имел в виду членов Северного содружества, которые, по его мнению, выделяют недостаточно ресурсов для укрепления Альянса. "Мне трудно говорить о коллективной безопасности, когда большинство европейских стран не платят в НАТО 2% от своего ВВП (именно такой показатель рекомендован Альянсом. — Фокус)", — сказал Моравецкий.

Не обошлось на конференции без обсуждения нового польского закона об Институте национальной памяти, который не устраивает Израиль и Украину, отмечает Deutsche Welle. Моравецкий в очередной раз подчеркнул, что Польша не создавала концлагеря во время Второй мировой войны, но признал, что некоторые поляки сотрудничали с нацистами, равно как русские и украинцы.

Израиль

На Мюнхенской конференции выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который сравнил Иран с нацистской Германией и назвал Тегеран самой большой угрозой для всего мира.

"Иран отрицает, что именно он совершил акт агрессии в отношение Израиля, — цитирует The Jerusalem Post Нетаньяху. — Однако именно их беспилотник ворвался в воздушное пространство Израиля, создавая угрозу для наших граждан". В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что выступление израильского премьера напоминает "какой-то мультяшный цирк", пишет New Europe.

США

По мнению журналистов немецкого издания Stuttgarter Nachrichten, отношение между ЕС и США остаются напряжёнными и непредсказуемыми. На Мюнхенской конференции многие политики отмечали, что США стали внешней силой, которая включает свои посреднические функции в конфликтах лишь, когда ей это выгодно.

Конфликтующим сторонам не удалось договориться: они лишь обвиняли оппонентов

Как сообщает DeutscheWelle, американская делегация была слишком самоуверенной, полагая, что США могут оказать давление на любую страну. Европейцы же считают, что сегодня дипломатия мало что значит для Вашингтона.

New Europe отмечает, что впервые за 54 года существования конференции дипломатам, экспертам и политикам Евросоюза приходится искать решение конфликтов между Россией и Украиной, а также между израильтянами и палестинцами без участия США, так как американцам это больше не интересно.

Украина

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, в очередной раз обвинил Россию в развязывании гибридной войны. При этом Порошенко отметил, что "русский мир" приносит с собой разруху и отчаяние, пишет New Europe.

Во время конференции не удалось наметить план решения конфликта на Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Павел Климкин провели двустороннюю встречу, однако какого-либо прогресса не достигли. Тем временем, пишет Reuters, всё больше сторонников обретает предложение ввести на Донбасс миротворцев. Министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, что его страна готова пополнить миротворческий контингент под эгидой ООН, если на это согласятся Запад и Россия.

Неутешительные итоги

Stuttgarter Nachrichten констатирует, что на Мюнхенской конференции постоянно бросался в глаза страх Европы перед новыми конфликтами, многие политики, в том числе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, говорили о хрупкости мирового порядка. Однако от конференции не стоит ждать заметных результатов в деле примирения конфликтующих сторон. "Когда я открывал эту конференцию, думал, что во время заключительного слова смогу объявить о разрешении многих вопросов, — сказал, подводя итоги форума, его организатор Вольфганг Ишингер. — Но я не уверен, что смогу сказать это".

Deutsche Welle подчёркивает, что Мюнхенская конференция показала бессилие дипломатии, ведь почти все представители конфликтующих стран лишь обвиняли оппонентов, не пытаясь выслушать их позицию и найти компромисс.

По материалам: Deutsche Welle, Reuters,

NPR, Stuttgarter Nachrichten, Express

Перевод Даниила Непочатова