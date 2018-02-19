Морской участок "Турецкого потока" построили наполовину, - СМИ

Строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" завершено на 48%. Суммарно уже уложено 884 км труб. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на оператора проекта.

Первая линия газопровода протяженностью около 660 км достигла сегодня исключительной экономической зоны Болгарии. Таким образом, строительство нитки, по которой газ будет поступать в Турцию, завершено на 70%.

Сейчас продолжается строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкей.

Напомним, в январе "Газпром" получил разрешение турецкий властей на строительство второй нитки "Турецкого потока" до побережья Турции.