В Турции задержали почти 800 противников "Оливковой ветви"

В Турции задержали 786 человек за публикации в соцсетях или за участие в акциях протеста против проведения военной операции против курдов в сирийском Африне. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на dpa.

Их подозревают в пропаганде терроризма.

Из 786 арестованных 587 человек были задержаны за критические высказывания о турецкой власти в социальных сетях, остальные - за участие в акциях протеста против проведения военной операции на севере Сирии.

По данным СМИ, перед задержаниями полиция собирала информацию о подозреваемых в социальных сетях. Было изучено 1,3 тыс. аккаунтов, после чего в 392 случаях возбуждены уголовные дела.

Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн. Боевые действия ведутся против формирований курдов – "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

23 января в ООН заявили, что с начала проведения операции "Оливковая ветвь" гибнут мирные жители, а многие из них вынуждены покидать свои дома. Всего в районе Африн вблизи турецко-сирийской границы проживают 324 тыс. человек, включая 126 тыс. вынужденных переселенцев из других районов Сирии. В связи с военными действиями 20 января пришлось приостановить поставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции.